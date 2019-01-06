Представитель Эрдогана назвал неразумным заявление США о задачах Турции в Сирии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о действиях Анкары в Сирии противоречащими здравому смыслу. Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

«Заявления о том, что целью Турции [в Сирии] являются курды, лишены здравого смысла. Целью Анкары являются не курды, а террористы «Исламского государства», Рабочей партии Курдистана, «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», — приводит агентство слова представителя Эрдогана.

По словам Калына, «борьба Турции с Рабочей партией Курдистана в Сирии нацелена на защиту курдов от этой группировки».

В четверг Помпео в интервью телеканалу Newsmax указал на важность обеспечения безопасности религиозных меньшинств в Сирии и недопущения столкновений между турецкими и курдскими силами.

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