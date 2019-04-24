Предсмертную телеграмму Гитлера пытаются продать в США

Предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную 24 апреля 1945 года, выставили на торги в США. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что эту телеграмму Гитлер отправил за два дня до своей смерти генерал-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В ней глава нацистской Германии рассказывает, что хочет остаться в Берлине.

«Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся», — писал Гитлер.

Помимо телеграммы на аукционе представлен ответ Шернера, в котором он просит Гитлера покинуть осажденный город.

| 2019-04-24T21:29:20+00:00 25 апреля 2019, 06:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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