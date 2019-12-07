Председатель ЦИК Азербайджана о совпадении муниципальных и парламентских выборов

«Участковые избирательные комиссии уже начали работу в связи с муниципальными выборами, которые пройдут 23 декабря. На первый взгляд может показаться что совпадение муниципальных выборов с внеочередными выборами в Милли Меджлис может нарушить гармонию. Но я с полной ответственностью заявляю, что это не так».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в эфире AzTV.

По его словам, процесс подготовки к муниципальным выборам в Азербайджане уже подходит к завершению.

«Наоборот, совпадение муниципальных выборов с внеочередными выборами в Милли Меджлис создает больше возможностей в плане подготовки. Прежде всего, мы почти завершили подготовку к муниципальным выборам по всем направлениям. Сейчас печатаются бюллетени. То есть все основные шаги уже были предприняты», — отметил глава ЦИК.

| 2019-12-07T12:43:22+00:00 7 декабря 2019, 12:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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