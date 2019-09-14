Председатель ОБСЕ призвал не ставить под сомнение переговорные форматы по Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о существующей «решимости» на пути взаимодействия в рамках минского и нормандского форматов, сообщает ТАСС.

«Минск — это то, что у нас действительно есть. Он был подписан в определенное время и при определенных обстоятельствах и как следует не был выполнен. Но теперь у нас есть движение, есть приверженность, есть решимость. Я думаю, что сейчас не время ставить под сомнение базу, которой является минский и нормандский форматы», — заявил Лайчак, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).