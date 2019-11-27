Председатель ОБСЕ примет участие в открытии посольства Словакии в Баку

«В Баку господин Лайчак проведет переговоры со своим коллегой Эльмаром Мамедьяровым, а также будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Кроме того, глава МИД примет участие в торжественном открытии посольства Словакии в Азербайджане», — сообщил Гандел.

«После этого господин Лайчак посетит Украину. Вместе со своим коллегой Вадимом Пристайко Лайчак побывает в станице Луганская, где при посредничестве ОБСЕ в этом году был отремонтирован пешеходный мост на линии разграничения. Кроме этого, господин Лайчак передаст украинским партнерам словацкую гуманитарную помощь. Это будет четвертый визит господина Лайчака в качестве действующего председателя ОБСЕ на Украину в этом году», — сообщил Гандел.