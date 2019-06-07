Председатель КНР чуть не упал со сцены

Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сразу после окончания пленарной сессии ПМЭФ журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене: одни пытались выкрикнуть спикерам вопросы, другие — чтобы сделать фото на их фоне.

Наиболее активными оказались представители из Китая, они громко приветствовали своего лидера и всячески привлекали его внимание. Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента Владимира Путина. После этого он спокойно покинул зал, где проходило пленарное заседание форума.