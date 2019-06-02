Председатель грузинского парламента намерен обсудить в Баку вопрос Кешикчидага

Вопросы демаркации грузино-азербайджанской границы и древнего монастырского комплекса Кешикчидаг  станут одной из тем обсуждения в ходе визита председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку, сообщает грузинский Первый канал.
В третью неделю июня у меня будет официальный визит в Азербайджан, и там, естественно, будет рассматриваться этот вопрос», — сказал Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
«Я уверен, что в итоге мы вместе с нашими азербайджанскими друзьями сможем найти лучший выход. Нет ничего такого, о чем нельзя поговорить и обсудить, главное – вложить все усилия в этот вопрос», – отметил Кобахидзе.

| 2019-06-02T18:33:22+00:00 2 июня 2019, 18:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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