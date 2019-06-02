Председатель грузинского парламента намерен обсудить в Баку вопрос Кешикчидага

Вопросы демаркации грузино-азербайджанской границы и древнего монастырского комплекса Кешикчидаг станут одной из тем обсуждения в ходе визита председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в Баку, сообщает грузинский Первый канал.
В третью неделю июня у меня будет официальный визит в Азербайджан, и там, естественно, будет рассматриваться этот вопрос», — сказал Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
«Я уверен, что в итоге мы вместе с нашими азербайджанскими друзьями сможем найти лучший выход. Нет ничего такого, о чем нельзя поговорить и обсудить, главное – вложить все усилия в этот вопрос», – отметил Кобахидзе.