Председатель бундестага опроверг слухи о грядущей отставке Меркель

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) опроверг слухи о предстоящей досрочной отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). «Госпожа Меркель является федеральным канцлером и останется федеральным канцлером до конца легислатурного периода», — заявил христианский демократ Шойбле в интервью телерадиокомпании rbb в субботу, 18 мая.

По его словам, дальнейшее пребывание Меркель в должности главы правительства Германии одобряют подавляющее большинство немцев. «Если вы посмотрите на результаты опросов, то увидите, что большое, растущее число немцев считает это абсолютно правильным», — отметил председатель бундестага, добавив, что смена главы правительства во время легислатурного периода — непростое дело и не соответствует духу конституции ФРГ, пишет Deutsche Welle.

Комментируя слухи, что Меркель якобы может передать свой пост канцлера председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Вольфганг Шойбле подчеркнул: «Порядок престолонаследия хорошо отрегулирован в монархии. Однако в демократии решает то или иное большинство, потому отставок в пользу кого-либо не бывает».

| 2019-05-18T15:35:26+00:00 18 мая 2019, 15:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss