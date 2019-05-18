Председатель бундестага опроверг слухи о грядущей отставке Меркель

По его словам, дальнейшее пребывание Меркель в должности главы правительства Германии одобряют подавляющее большинство немцев. «Если вы посмотрите на результаты опросов, то увидите, что большое, растущее число немцев считает это абсолютно правильным», — отметил председатель бундестага, добавив, что смена главы правительства во время легислатурного периода — непростое дело и не соответствует духу конституции ФРГ, пишет Deutsche Welle.

Комментируя слухи, что Меркель якобы может передать свой пост канцлера председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Вольфганг Шойбле подчеркнул: «Порядок престолонаследия хорошо отрегулирован в монархии. Однако в демократии решает то или иное большинство, потому отставок в пользу кого-либо не бывает».