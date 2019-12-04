Председатель АПБА: Студентка в общежитии БГУ умерла не от пищевого отравления

«Смерть студентки в общежитии Бакинского государственного университета (БГУ) не вызвана пищевым отравлением».

Об этом, коснувшись произошедшего в общежитии БГУ отравления, журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, в связи с отравлением трех студенток в общежитии БГУ возбуждено уголовное дело, ведется следствие: «В заключение Агентство продовольственной безопасности представит общее заключение. В СМИ распространился ряд не соответствующих действительности сообщений по этому поводу. Данный инцидент пытаются представить как пищевое отравление. Однако, причиной смерти стало не пищевое, а токсическое отравление». (report)

| 2019-12-04T14:33:18+00:00 4 декабря 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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