Предпринимателям из ТЦ Diqlas выплатят компенсации

В Исполнительной власти (ИВ) Низаминского района города Баку состоялась встреча с группой предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре Diqlas.

Как сообщает Report, на встрече принимали участие глава исполнительной власти района Ариф Гасымов и представители Администрации президента.

Предпринимателям сообщили, что данный вопрос взяли под свой контроль президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева и предпринимателям будет выплачена компенсация за нанесенный ущерб.

Пострадавшие отметили, что остались довольны встречей: «Нам сказали, что будет выплачена компенсация. Однако точное время еще не определено. Сегодня составят список тех, кому был нанесен ущерб».

Напомним, 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой «8-ой километр», на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. Торговый центр пришел в полную негодность. По неофициальным данным, предпринимателям причинен многомиллионный ущерб.