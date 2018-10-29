Предпринимателя — в суд, SOCARу — предупреждение

«Министерство экологии и природных ресурсов обратится в суд с требованием прекратить деятельность сталеплавильного цеха, расположенного на территории ОАО Bakı Elektriktökmə», — говорится в сообщении Минэкологии, распространенном 24 октября.

Как подчеркивается в сообщении, сотрудники Национального департамента по мониторингу окружающей среды минэкологии в очередной раз провели мониторинг на территории цеха, и взяли пробы воздуха. Результаты физико-химических анализов данных проб вновь показали, что количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу этими цехами, превышают нормы.

В данный момент оформляются документы для обращения в суд с требованием остановить работу этого цеха (trend.az).

11 мая на сайте # была опубликована статья под названием «Баку угрожает экологическая катастрофа?». В статье рассказывалось о том, что жители некоторых районов столицы в течение нескольких дней жаловались на неприятный запах в воздухе, от которого болит голова и тошнит.

В статье приводилось заявление Министерства экологии и природных ресурсов о том, что источником газовых примесей и гидрогена-сульфидина в воздухе оказалась установка по очистке воды от нефти, размещенная на территории нефтеперерабатывающего завода Государственной нефтяной компании SOCAR.

Руководство SOCAR тогда никак не отреагировало на это заявление.

Мы решили вернуться к этой теме и выяснить, какие меры были приняты для предотвращения распространения газовых примесей с территории нефтеперерабатывающего завода.

Как заявил сотрудник пресс- службы завода по имени Шамиль (фамилию он не назвал – прим. авт.), на нефтеперерабатывающем заводе постоянно проводятся работы по реконструкции. «В данный момент на заводе проводится капитальный ремонт», — ответил Шамиль.

«А что касается распространения запаха с территории завода…Помню, в СМИ была информация о каком – то запахе. Но по имеющимся у меня сведениям, эта информация не нашла своего подтверждения.

Могу заверить, что требования экологической безопасности всегда соблюдались», — заявил «Зеркало» Шамиль.

«Капитальный ремонт на нефтеперерабатывающем заводе начался в 2015 году. На проведение ремонтных работ было выделено 2 миллиарда манат», — сообщил «Зеркало» руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

По словам правозащитницы, главы комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, завод по нефтепереработке больше всего нарушает требования экологической безопасности. «В октябре этого года я обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов по поводу странного запаха, который продолжает распространяться с территории завода. Минэкологии провело мониторинг, однако результаты мне не известны», — заявила Мирвари Гахраманлы.

Как сообщила «Зеркало» пресс- секретарь Министерства экологии Ирада Ибрагимова, проведенный мониторинг подтвердил информацию о распространении неприятного запаха. «В результате проведенных исследований было установлено, что причиной распространения этого запаха являются работы по реконструкции, проводимые на территории нефтеперерабатывающего завода. Минэкологии потребовало от руководства проводить работы строго в соответствии с нормами технологического регламента. Как показал проведенный повторный мониторинг, проблема исчерпана, и обстановка соответствует экологическим нормам», — заявила Ирада Ибрагимова.

Послесловие: Похвально, что Минэкологии подает в суд на предпринимателя, нарушившего экологические нормы. Просто возникает вопрос, почему в одном случае суд, а в другом просто предупреждение. Почему до сих пор Минэкологии не подало в суд, например, на SOCAR? Почему до сих пор в Каспий сливаются канализационные воды, а владельцев отелей и ресторанов, расположенных по всему побережью, только штрафуют? Если есть такое право, оно должно распространяться на всех.

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