Предприниматели т/ц Diqlas попросили у государства кредиты

Рабочая группа, созданная при Министерстве экономики Азербайджана, в индивидуальном порядке приняла 142 предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре Diqlas, в административном здании Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в министерстве, в ходе приема до сведения предпринимателей было доведено, что им могут выдать льготные кредиты за счет средств Фонда развития предпринимательства при Минэкономики.

126 предпринимателей выразили желание получить льготные кредиты на общую сумму 6,3 млн манатов.

Прием планируется продолжить и завершить 31 марта.