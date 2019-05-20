Предприниматели страны обсудили основные направления реформ в судебно-правовой системе

20 мая в отеле «Fairmont Baku» при поддержке Конфедерации Предпринимателей Азербайджана прошло мероприятие посвященное общественным обсуждениям с предпринимателями основных направлений судебно-правовых реформ сообщается в пресс-релизе организации.

В обсуждениях приняли участи помощник первого Вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов, заведующий сектором отдела Администрации Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Вюсал Исаев, ответственные работники Верховного Суда и предприниматели.

Открывая мероприятие президент Конфедерации Предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев отметил, что указ Президента Азербайджанской Республики от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» диктуют необходимость углубления реформ в этой области.

В указе говорится, что реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области.

В своем выступлении помощник первого Вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов подчеркнул, что эти обсуждения проводятся по инициативе Первого Вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Он также подчеркнул, что указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» подписанный Президентом Ильхамом Алиевым предусматривает создание новых возможностей для предпринимателей.

Повышение качества правосудия послужит улучшению инвестиционной и бизнес-среды в стране. Об этом сказал на мероприятии председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

О.Мамедов напомнил, что одним из мандатов Агентства является защита законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), отметив, что это напрямую влияет на эффективность работы Агентства по другим направлениям.

Он добавил, что реформы, проведенные в судебно-правовой системе за прошлые годы, значительно поспособствовали укреплению судебного института.