Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена выпущен в Тунисе из-под стражи

Депортированный Германией в Тунис предполагаемый исламист Сами А. выпущен по решению следственного судьи из предварительного заключения на свободу. Как сообщили в пятницу, 27 июля, в тунисском ведомстве по противодействию терроризму, следствие не нашло доказательств причастности 42-летнего мужчины к террористической деятельности.

Следственные действия в отношении экс-телохранителя бывшего главы террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена продолжаются. До тех пор, пока они не завершатся, у него забрали загранпаспорт.

Тунисца депортировали из ФРГ на родину 13 июля. Позднее в тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене уведомил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на высылку. Суд признал, что депортация «в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства», поскольку на родине Сами А. могут подвергнуть пыткам. Таким образом, отвечавшее за высылку ведомство «обязано незамедлительно вернуть его в ФРГ за свой счет», говорится в решении суда. Однако Тунис отказался выдать Германии предполагаемого террориста, сославшись на то, что в стране существует «независимое правосудие, которое проведет расследование» в отношении Сами А. В течение двух недель после высылке мужчина находился в предварительном заключении.

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