Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена депортирован из Германии

Предполагаемый бывший телохранитель террориста Усамы бен Ладена Сами А. в пятницу, 13 июля, депортирован из ФРГ в Тунис. Об этом заявила представитель министерства внутренних дел Германии. Чартерный рейс с 42-летним тунисцем на борту около 7 часов утра 13 июля вылетел из аэропорта Дюссельдорфа, сообщила газета Bild.

В тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене уведомил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на депортацию Сами А.

Суд обосновал запрет на его депортацию отсутствием дипломатических гарантий со стороны правительства Туниса. Таким образом, по возвращении тунисца могут подвергнуть пыткам, сочли представители административного суда.

В то же время в суде считают, что депортированный исламист может вернуться в Германию. «Это зависит от того будет ли он оспаривать свою депортацию и каким образом», — заявил представитель административного суда Вольфганг Тевес газете Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung.

Представитель МВД Германии, отвечая на вопрос о том, должен ли телохранитель бен Ладена вернуться в ФРГ, заявила, что эта ситуация находится в компетенции властей федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и зависит от решения суда.

Проживавший в Бохуме с 2005 года предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки «Аль-Каида» был квалифицирован властями как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне он был задержан и помещен в так называемую депортационную тюрьму.

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