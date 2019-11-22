Предложено создать в Азербайджане Алиментный фонд

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила создать в Азербайджане Алиментный фонд.

Как передает Report, об этом она заявила на пресс-конференции в штабе парии «Ени Азербайджан».

По ее словам, некоторые мужчины после развода уклоняются от выплаты алиментов: «Женщины, которые к нам обращаются, сообщают о трудностях в получении алиментов. Поэтому я считаю, что если мужчина не выплачивает алименты, на его выезд за пределы страны нужно накладывать запрет. В мировой практике, если не выплачиваются алименты, их выплачивает Алиментный фонд, однако мужчина потом выплачивает фонду средства в двойном размере. Поэтому было бы хорошо создать Алиментный фонд и в Азербайджане».

| 2019-11-22T13:19:07+00:00 22 ноября 2019, 13:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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