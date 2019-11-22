Предложено создать в Азербайджане Алиментный фонд

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила создать в Азербайджане Алиментный фонд.

Как передает Report, об этом она заявила на пресс-конференции в штабе парии «Ени Азербайджан».

По ее словам, некоторые мужчины после развода уклоняются от выплаты алиментов: «Женщины, которые к нам обращаются, сообщают о трудностях в получении алиментов. Поэтому я считаю, что если мужчина не выплачивает алименты, на его выезд за пределы страны нужно накладывать запрет. В мировой практике, если не выплачиваются алименты, их выплачивает Алиментный фонд, однако мужчина потом выплачивает фонду средства в двойном размере. Поэтому было бы хорошо создать Алиментный фонд и в Азербайджане».