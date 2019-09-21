Предложения по применению платной системы для пластиковых пакетов на стадии согласования

Предложения, подготовленные министерством экологии и природных ресурсов в связи с применением платной системы для продажи легковесных пластиковых пакетов, находятся на стадии согласования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства Мехман Набиев.

По его словам, запрет на оборот на территории страны ультралегких пакетов уже прошел этап согласования.

«Вместо этих пластиковых пакетов на рынок должны быть выпущены безопасные для окружающей среды бумажные, тканевые пакеты», — сказал Набиев.

| 2019-09-21T20:38:37+00:00 21 сентября 2019, 21:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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