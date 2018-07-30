Предложения Лондона по Brexit будут обсуждаться на саммите Евросоюза 20 сентября

Предложения британских властей по выходу страны из ЕС будут обсуждаться на неформальном саммите Евросоюза 20 сентября в австрийской столице. Об этом сказал канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с главой правительства Великобритании Терезой Мэй.

«Мэй рассказала Курцу о предложениях Британии к ЕС по условиям выхода из Евросоюза, а канцлер подтвердил, что Brexit будет включен в повестку неформальной встречи лидеров стран ЕС, которую Австрия примет 20 сентября», — говорится в распространенном канцелярией британского кабмина сообщении.

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