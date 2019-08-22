Предложения Франции по ядерной сделке были поддержаны Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке, сообщает телеканал Press TV.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, французский президент Эммануэль Макрон в среду предложил либо смягчить иранские санкции, либо обеспечить «механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше», в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. В пятницу Зариф намерен встретиться с Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.