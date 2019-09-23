Предложение Джонсона о новой сделке с Ираном понравилось Трампу

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном.

«Поэтому он и побеждает, поэтому он и будет успешным в Великобритании… Я уважаю Бориса и не удивлен, что он первый высказался за это», — сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

Ранее Джонсон в интервью Sky News заявил, что необходимо новое международное соглашение с Ираном.

США формально также высказываются за новые договоренности, однако выдвинули Ирану список условий, которые и Тегеран, и международные эксперты считают неприемлемыми. В частности, помимо ядерной программы, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по влиянию Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.