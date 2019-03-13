Предлагается прохождение репетиторскими курсами аккредитации

«Подготавливается новый законопроект, связанный с аккредитацией учебных заведений».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования заявил председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, законопроект будет подготовлен в кратчайшее время.

Напомним, что депутат Сона Алиева предложила подготовить правила аккредитации физических лиц, оказывающих услуги образования.

Она заявила о деятельности на местах подготовительных (репетиторских) курсов, которые осуществляются физическими лицами. Лицензия в связи с их деятельностью не требуется.

| 2019-03-13T15:36:09+00:00 13 марта 2019, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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