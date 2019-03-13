Предлагается прохождение репетиторскими курсами аккредитации

«Подготавливается новый законопроект, связанный с аккредитацией учебных заведений».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования заявил председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, законопроект будет подготовлен в кратчайшее время.

Напомним, что депутат Сона Алиева предложила подготовить правила аккредитации физических лиц, оказывающих услуги образования.

Она заявила о деятельности на местах подготовительных (репетиторских) курсов, которые осуществляются физическими лицами. Лицензия в связи с их деятельностью не требуется.