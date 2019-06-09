Предчувствие гражданской войны?

Заголовок, конечно, чересчур смелый, однако события в Молдове уже принимают непредсказуемый оборот. Если основным политическим силам республики не удастся договориться между собой в кратчайшие сроки, мало кто возьмется гарантировать, что уже в ближайшие дни в этой маленькой европейской стране не начнутся беспорядки, или, не дай Бог, что похуже.

Возникшее серьезное напряжение стало результатом стремительной цепи событий, произошедших в Кишиневе в течение 7-8 июня.

Но для полного понимания ситуации сначала необходимо напомнить, что в Молдове уже более шести месяцев нет действующего парламента – полномочия предыдущего истекли в ноябре, а новый с марта смог провести только одно учредительное заседание, не принял никаких решений и разошелся для переговоров о создании правящей коалиции.

Костяк парламента формируют три фракции – промосковская Партия социалистов (ПСРМ) — 35 депутатов, прозападная Демократическая партия – 30, и блок двух правоцентристских партий ACUM — 26. Для большинства нужен 51 голос, а значит, для распределения власти в государстве две из этих фракций должны были договориться… Но это оказалось крайне непросто.

Попыток предпринималось немало, но все без толку. Наконец, 7 июня ПСРМ приняла решение не создавать коалицию ни с одной из партий, что, скорее всего, должно было означать роспуск избранного весной парламента и досрочные выборы. Решение принял республиканский совет партии, о чем объявил после заседания ее бывший председатель, а ныне президент Молдовы Игорь Додон.

Он напомнил, что социалисты предлагали коалицию и правым, и демократам. «Мы увидели, что избирательный блок ACUM в итоге не принял наши предложения и по кандидатуре спикера, и по кандидатурам некоторых министров, и по расширению полномочий президента. Поэтому мы не можем создать с ними коалицию», — пояснил Додон.

«Предложения и коалицию с Демпартией мы изначально не рассматривали и не собирались. На сегодняшний день мы сделали все возможное, чтобы разрешить политический кризис. Но возможность исчерпана. Вероятнее всего — досрочные выборы», — подчеркнул Додон.

А буквально через несколько минут после этого заявления Конституционный суд Молдовы принял решение, согласно которому президент Игорь Додон должен распустить парламент 10 июня.

КС объяснил, что три месяца, после которых у президента появляется право распустить парламент, надо отсчитывать от даты признания мандатов. Поскольку мандаты были признаны действительными 9 марта, президенту, согласно решению КС, следует распустить законодательный орган 9 июня, ведь парламент не принял за это время ни одного закона. А учитывая то, что 9 июня приходится на выходной — крайний срок 10 июня.

Но не тут-то было. Уже утром в субботу в парламенте Молдовы была сформирована временная коалиция, в состав которой вошли депутаты из фракций ПСРМ и блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов, а всего в парламенте Молдовы 101 депутат.

В этом заседании парламента не участвовали представители Демпартии, партии Шора и три независимых кандидата. Демократы тут же заявили, что заседание, с учетом оглашенного решения Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран «спикер парламента» (по понятным причинам, пока что в кавычках) – председатель ПСРМ Зинаида Гречаная, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду из блока ACUM.

Вслед за этим Конституционный суд вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и всех последующих решений, аргументировав это тем, что предусмотренный законом срок формирования парламентской коалиции истек 8 июня. Однако президент страны Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что это его право, а не обязанность, и что он готовится принять присягу нового правительства.

Кроме того, сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе обвинил Конституционный суд в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству, и инициировал иск в Европейский суд по правам человека против КС.

Очевидно, в клинч вошли правившая до сих пор Молдовой с помощью подконтрольного правительства Демократическая партия, возглавляемая самым богатым человеком Молдовы, олигархом Владом Плахотнюком и практически весь остальной политический спектр республики – ПСРМ под началом президента Додона и блок ACUM состоящий из двух до недавнего времени оппозиционных правоцентристских партий Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Надо сказать, что Конституционный суд Молдовы давно обвиняют в преданности Демпартии, и последние его решения свидетельствуют как раз в пользу этого.

Но и то, что 8 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поспешил поздравить главу ПСРМ Зинаиду Гречаную с избранием «председателем парламента, говорит о том, что сохранение такого сценария соответствовало бы интересам Кремля.

И крайне трудно судить, чем может закончиться возникшее противостояние. На тревожные мысли наталкивают вечерние вести из Кишинева. Посольства России и США на своих страницах в Facebook призвали политические силы Молдовы избегать дестабилизации ситуации в республике. А глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь призвал жителей республики сохранять спокойствие на фоне внутриполитического кризиса в стране. По его словам, ведомство решило усилить охрану госучреждений и диппредставительств. Он заверил, что правоохранительные органы не намерены вмешиваться в политический конфликт.

«Звучит много интерпретаций, не поддавайтесь на провокации», — заключил Пынзарь.