Праздники для Брюса Уиллиса еще не закончены

Для большинства людей празднование Нового года подошло концу, но для легенды Голливуда, похоже, всё только начинается. Папарацци застали Брюса Уиллиса пьяным в хлам, когда он выходил из клуба в Лондоне. 63-летнего актёра, который едва стоял на ногах, заботливого поддерживали его помощники, сообщает Mirror.

Несмотря на то что Брюс едва справился со ступеньками, он по-прежнему был в себе уверен. Причем актёр даже показал фотографам средний палец, пока его водитель трогался с места.

Мероприятие, на котором актёр не рассчитал с алкоголем, было организовано в закрытом клубе журналом GQ. В итоге Брюс доказал всем, что ещё рано записывать его в ряды стариков и что он ещё помнит, как надо отрываться.

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