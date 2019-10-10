Праздник в центре Баку: Дому русской Книги исполнилось 10 лет

Сегодня в Баку торжественно отметили десятилетие «Дома Русской Книги».

Как сообщает #, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и Государственной Думы Российской Федерации, общественные деятели, писатели и мн.др.

Свой юбилей бакинский «Дом Русской Книги» встретил в кругу высокопоставленных гостей и преданных читателей, поклонников литературы, издаваемой на русском языке.

Приветствуя гостей, помощник президента Азербайджана по общественно- политическим вопросам Али Гасанов отметил, что «Дом Русской Книги» является первым на постсоветском пространстве специализированным книжным магазином, где представлены книги российских и зарубежных писателей разных жанров на русском языке.

«За эти годы магазин стал не только излюбленным местом для многочисленных читателей, но и благоприятной площадкой для укрепления межнационального согласия и углубления азербайджано-российских культурно-гуманитарных связей. Для Азербайджана отношения с Россией являются одним из приоритетных направлений внешней политики. Они имеют глубокие корни и строятся на принципах равноправия и взаимного уважения», — заявил А.Гасанов.

«Дом Русской Книги» поддерживает связи с ведущими библиотеками, издательствами и магазинами, в частности с такими как, Президентская библиотека, Государственная библиотека имени Ахундова, домом книги Азербайджанской Дипломатической Академии и др.

О деятельности книжного магазина гостям подробно рассказал ведущий мероприятия, президент некоммерческой организации Фонда развития «Институт Евразийских исследований» Валерий Турсунов.

Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов напомнил, что «Дом Русской Книги» был открыт в 2009 году. Он назвал это событие «знаковым гуманитарным проектом», старт которому дали руководители администраций президентов России и Азербайджана.

«Эта идея не смогла бы воплотиться в жизнь без поддержки руководства Азербайджанской Республики и ее президента Ильхама Алиева, и, конечно, без теплого отношения жителей города Баку к русскому языку и культуре, благодаря чему двери этого Дома открыты уже 10 лет», — заявил В.Чернов, подчеркивая, что россияне с большой признательностью отмечают не угасающий интерес в Азербайджане к русскому языку и русской литературе:

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Дом русской книги» стал не просто местом распространения русской литературы. Он превратился в площадку для встреч видных писателей, историков, представителей науки, образования не только из России и Азербайджана, но и из других стран, где любят и почитают русский язык. За прошедшие 10 лет в этих стенах состоялось немало различных мероприятий, распространено более сорока пяти тысяч экземпляров книжной продукции на русском языке. И в этом, безусловно, заслуга коллектива «Дома русской книги», — сказал он.

К 10-летию центра известные российские издательства и университеты передали в дар «Дому русской книги» более пятисот экземпляров художественной и профессиональной литературы на русском языке.

Символично, что 10-летие «Дома русской книги» в Баку по времени совпало с 220-летием Александра Сергеевича Пушкина – основоположника современного литературного русского языка.

«О таланте русского поэта говорил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, открывая памятник Пушкину в Баку», — напомнил В.Чернов.

После этих слов он вручил государственную награду Российской Федерации – медаль Пушкина –активному участнику и вдохновителю проекта «Дома русской книги», руководителю издательства «Азербайджан» Агабеку Аскерову.

Председатель комитета ГосДумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью # заявил, что более теплого и эффективного отношения к русскому языку на просторах бывшего СССР он не встречал.

«Для нас россиян это очень приятно. Я часто привожу Азербайджан в качестве самого удачного примера того, как надо относиться к русскому языку», — сказал он, подчеркивая особое отношение к русскому языку великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступили посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, российский писатель и публицист Юрий Поляков, известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев, который произнес очень эмоциональную и запоминающуюся речь, вызвав громкие аплодисменты всех присутствующих.

Своими впечатлениями также поделился квнщик, общественный деятель и издатель Бахрам Багирзаде:

«Поздравляю всех бакинцев с этим замечательным культурным событием. Как читатель и гражданин, я очень рад, что в моем любимом городе отмечают 10-летие «Дома Русской Книги». Полностью согласен со словами Максима Горького, который сказал, что «всем хорошим во мне я обязан книгам». Я тоже благодарен книгам, но еще больше благодарен тем людям, которые открывают в моем родном Баку книжные магазины».