Правящая партия Японии ужесточила проект резолюции с осуждением слов о захвате Курил

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) в понедельник вынесла на рассмотрение оппозиции новый проект резолюции с осуждением депутата парламента Ходаки Маруямы, предложившего некоторое время назад обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в проекте резолюции в более жестких формулировках осуждается поступок депутата, однако конкретные детали на данный момент не приводятся. Ранее ЛДП и ее младший союзник по правящей коалиции, центристская партия «Комэйто», уже вносили в нижнюю палату парламента страны проект резолюции с осуждением Маруямы. Однако все шесть оппозиционных партий страны посчитали его недостаточно суровым и выступили за то, чтобы Маруяма сложил депутатские полномочия и ушел в отставку.

Сам Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.(ТАСС)