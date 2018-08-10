Правящая партия Судана выдвинула аль-Башира на новый президентский срок

«Совет утвердил выдвижение маршала Омара Хасана аль-Башира кандидатом на пост главы государства на выборах 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее «Национальный конгресс» внес изменения в устав организации, разрешив выдвигать одного и того же кандидата на высший государственный пост более двух раз. Как ожидается, теперь Судану предстоит внести изменения и в конституцию страны, которая также предусматривает только два президентских срока подряд.

Омар аль-Башир избирался главой государства в 2010 и 2015 году.