Правящая партия Судана выдвинула аль-Башира на новый президентский срок

Совет «Национального конгресса» — правящей партии Судана — выдвинул действующего главу государства Омара аль-Башира на новый президентский срок, говорится в заявлении на сайте организации.

«Совет утвердил выдвижение маршала Омара Хасана аль-Башира кандидатом на пост главы государства на выборах 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее «Национальный конгресс» внес изменения в устав организации, разрешив выдвигать одного и того же кандидата на высший государственный пост более двух раз. Как ожидается, теперь Судану предстоит внести изменения и в конституцию страны, которая также предусматривает только два президентских срока подряд.

Омар аль-Башир избирался главой государства в 2010 и 2015 году.

РИА Новости

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| 2018-08-10T16:44:06+00:00 10 августа 2018, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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