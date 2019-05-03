Правящая партия Британии потеряет на местных выборах до 800 мандатов

На местных выборах в Англии и Северной Ирландии правящая Консервативная партия и ее оппоненты из Лейбористской партии понесли существенный потери. В отличие от них, либерал-демократы, «зеленые» и независимые кандидаты сумели укрепить свои позиции. Предполагается, что консерваторы потеряют суммарно около 800 депутатских мандатов. В рядах сторонников Консервативной партии уже звучат голоса о необходимости отставки премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Русская Служба DW.

На выборах решалась судьба более чем 8000 депутатских мандатов. В некоторых округах состав местных парламентов обновился полностью, в других — частично. Кроме того, в ряде городов прошли выборы мэра. Окончательные итоги голосования будут подведены сегодня.