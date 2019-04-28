Православные христиане празднуют Пасху

Православные христиане в это воскресенье отмечают Пасху, или Воскресение Христово.

Согласно традиции, празднование Пасхи продолжается 40 суток, в честь 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками до вознесения на небо. Первая неделя считается особо торжественной, она называется Светлая седмица.

Минувшим вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел ночное богослужение в храме Христа Спасителя в столице. Также ночью состоялся крестный ход.

На праздничном богослужении в храме присутствовал президент России Владимир Путин и глава федерального правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Также в церковь приехал мэр столицы Сергей Собянин и другие политические деятели.

Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима прибыл в Москву.