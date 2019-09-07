Правонарушений в связи с месяцем Мухаррам не отмечено

«В ходе мониторингов, проводимых с первого дня месяца Мухаррам, серьезных правонарушений не отмечено, ритуалы проводятся спокойно и в рамках фетвы».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, основные ритуалы будут проведены в день Ашуры: «На ритуалах, проводимых в день Ашуры, порой допускались такие действия с признаками фанатизма, как кровопускание, травмирование головы, самоистязание цепями. Такие действия не одобряются нашей религией. Поэтому вместо этого в дни Ашуры организуются акции по сдаче крови».

Председатель Госкомитета сказал, что если мониторинги фиксируют случаи выхода за рамки фетвы, то принимаются надлежащие меры: «Управление мусульман Кавказа выносит имаму данной мечети предупреждение, чтобы подобное не повторилось».

М.Гурбанлы отметил, что в день Ашуры в Управлении мусульман Кавказа будет проведена акция сдачи крови при участии председателя управления шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, представителей Государственного комитета по работе с религиозными организациями и различных религиозных конфессий: «Я тоже буду участвовать в этой акции. В различных регионах мира, где отмечается день Ашуры, опыт Азербайджана берется за образец. Мы уважаем религиозные обряды ислама, среди которых есть такие, которые связаны с событием в Кербале. Ашура – это ритуал поминовения. Участие в этом ритуале зависит от желания каждого человека. Мы демократическая и свободная страна, у нас полностью обеспечена свобода вероисповедания».