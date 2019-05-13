Право собственности и Минэкологии – почему нарушается Конституция?

8 мая 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Темные» дела Хатаинского района».

В статье рассказывалось о том, что 6 мая 2019 года в Хатаинском районе Баку были уничтожены деревья на большом участке перед жилыми домами по улице Мухаммеда Хади, 93/99.

Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов, данный участок был выделен в 2013 году распоряжением Исполнительной власти города Баку гражданину Хазрату Темирову под строительство жилого дома.

Главный архитектор ИВ Хатаинского района Ахмед Мамедов утверждает, что этот земельный участок принадлежал Хазрату Темирову. «Исполнительная власть Баку лишь выдала ему разрешение на строительство жилого дома на участке, который является его частной собственностью», —заявил главный архитектор.

Мы, как и обещали, решили продолжить данную тему и выяснить, имеет ли право Министерство экологии и природных ресурсов запретить рубку деревьев на участке, который является частной собственностью.

Как заявил # представитель Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, зеленые насаждения не могут быть уничтожены, даже если они находятся на частной земле. «Минэкологии может разрешить рубку деревьев лишь в следующих случаях: если они представляют угрозу для жизни людей или в том случае, если зеленые насаждения полностью состарились», — сказал Мирсалам Гамбаров.

Между тем отметим, что согласно статье 29 Конституции Азербайджана, каждый гражданин Азербайджана обладает правом собственности. Право собственности, в том числе и частной собственности, охраняется законом.

Право собственника включает в себя право собственника самому или совместно с другими владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом

Как считает адвокат Камандар Насибов, Минэкологии трактует закон как хочет. «Согласно действующему законодательству Минэкологии имеет право контролировать рубку деревьев на территории, которая находится в общественном пользовании. Но запрещать частному владельцу распоряжаться тем, что находится на его земле Минэкологии, или какая – либо другая структура просто не имеет права», — сказал Камандар Насибов.

Коллега Камандара Насибова Али Алекперов также считает, что действия Минэкологии нарушают Конституцию страны.

«Право собственности предполагает также право распоряжения этой собственностью и всего того, что на ней находится. Этого требует Конституция и Гражданский кодекс страны», — сказал # адвокат Али Алекперов.

«Каждый собственник волен распоряжаться своей собственности как хочет», — согласился с коллегами адвокат Али Гусейнов.

Как отметил адвокат, право собственности предоставляет собственнику право распоряжаться и тем, что растет на этой земле. «И поэтому не Министерство экологии и природных ресурсов, ни какая – либо другая структура не может ему в этом помешать. Право собственности может быть ограничено только во имя государственных интересов, но при этом владельцу должна быть выплачена справедливая компенсация», — сказал адвокат Али Гусейнов.