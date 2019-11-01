Правнук Зейналабдина Тагиева: В Баку сбылась моя мечта

В Баку находится правнук сына миллионера Зейналабдина Тагиева — Садига Тагиева Албан Клод. За эти дни он провел ряд встреч.

Как сообщает #, сегодня он посетил Национальный музей истории Азербайджана, где помимо обширной экскурсии для него была организована встреча с родственниками, молодежью, и представителями СМИ.

«Для меня огромное счастье и честь посетить это место. Я много слышал об этом знаменитом особняке, но увидеть все своими глазами оказалось бесценно. Увиденное мной превзошло все ожидания», — поделился Албан Клод своими впечатлениями с корреспондентом #.

Как известно, здание Национального музея истории Азербайджана принадлежало Зейналабдину Тагиеву, именно в этом доме жил знаменитый меценат. После установления в Баку советской власти, Тагиев был лишен своего имущества.

Будучи молодым историком, Албан Клод уделяет особое внимание вопросам исследования истории древнего периода и интересуется историей династии Каджаров. В настоящее время он проживает во Франции, говорит на двух языках – английском и французском. В Баку приехал в первый раз, и был приятно удивлен всем увиденным:

«Я сразу почувствовал себя здесь как дома, несмотря на то, что я пока что не владею азербайджанским языком. Для себя решил, что непременно займусь изучением языка и надеюсь, что в свой следующий приезд смогу общаться уже без помощи переводчиков», — говорит Албан в интервью #.

Сам город также оставил неизгладимое впечатление:

«Баку поразил меня своей архитектурой, большим количеством величественных зданий, которые очень гармонично смотрятся на фоне современных построек. Часто приходилось слышать, что Баку похож на Дубай, Париж, и другие города, но после того, как я увидел все воочию, могу сказать одно: Баку — неповторим, у города своя аура, свой дух, здесь в каждом камне живет история! В Баку сбылась моя мечта – я посетил родину предков, что еще может быть важней?», — рассказывает Албан Клод.

На встрече в музее он ответил на многочисленные вопросы присутствующих, рассказал о том, с каким трепетом и любовью собирал информацию об Азербайджане, о Зейналабдине Тагиеве, как узнавал о его добрых и больших делах:

«Мой прадед сделал много хорошего для своей страны, строил школы, больницы, театры, отправлял молодежь на учебу заграницу. Он был человеком с большим сердцем, очень уважаемым и мудрым. Он относится к числу тех личностей, чье имя и деятельность содержат самые хорошие качества, присущие человеку — патриотизм, благородность, щедрость, преданность народу и семье», — говорит он.

С большой радостью Албан воспринял новость о том, что в ближайшее время Баку украсит памятник Зейналабдину Тагиеву.

Директор Национального музея истории, академик Наиля Велиханлы пригласила Албана Клода на празднования в честь 100 – летия музея в следующем году, которое он принял с воодушевлением:

«С огромным удовольствием снова приеду в Азербайджан. К сожалению, моя мама, от которой я получил много информации о своих именитых родственниках, не может приехать сюда вместе со мной, так как ей уже за 70 лет, и она плохо переносит дальние путешествия. В настоящее время я работаю над книгой, посвященной нашему роду Тагиевых. Безусловно, мой приезд поможет мне узнать много нового и пополнить книгу новыми интересными фактами», — поведал Албан Клод.