Правление Назарбаева еще войдет в учебники

Как известно, бессменный глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Для кого-то этот шаг казахстанского патриарха стал полной неожиданностью, для других, наоборот, вполне предсказуемым. Дело в том, что еще в феврале этого года конституционный совет Казахстана ответил на запрос Назарбаева о прекращении президентских полномочий.

Администрация Назарбаева интересовалась, предполагает ли конституция добровольный уход президента в отставку, и совет дал положительный ответ. То есть, еще месяц назад готовилась определенная почва для вышеупомянутого шага.

Итак, что ожидает Казахстан после отставки Назарабаева? На этот и другие вопросы в беседе с # ответил известный российский политолог Павел Клачков.

По мнению эксперта, то, что наблюдается в Казахстане, является очень мягкой формой транзита власти. «На самом деле Назарбаев уходя, никуда не уходит, сохраняя за собой рычаги для контроля ситуации. В частности, он приводит к власти свою дочь – Даригу Назарбаеву.

То есть, цель – сохранить сложившуюся систему, обеспечить ее стабильность, понимая, что никто не вечен. Вместе с тем, Назарбаев не снимает с себя ответственности, понимает свою роль в истории Казахстана и всего евразийского континента», — сказал Павел Клачков.

По словам политолога, правление Назарбаева еще войдет в учебники, и он останется в памяти следующих поколений. «Его политический путь далеко не завершен, просто он переходит в другую плоскость. Сейчас выдвигаются относительно новые фигуры на первые роли, не исключена преемственность власти через дочь Даригу Назарбаеву», — добавил он.

По мнению нашего собеседника, скорее всего, в ближайшее время никаких потрясений внутреннего характера Казахстан не ждет, хотя, со временем какие-то оппоненты могут пробовать на прочность установленную систему, так как все равно она будет меняться. «Повторюсь, что в ближайшем будущем в Казахстане будет стабильность, и единственная опасность может исходить извне в результате каких-то геополитических конфликтов и противоречий», — отметил эксперт.

Он также заявил, что Казахстан является заложником трех суперсил – России, Китая и США. «Талант Назарбаева заключался в умении соблюдать баланс в отношениях с этими державами. И любой сбой баланса, крен в одну из этих сторон может привести Казахстан к определенному турбулентному периоду.

К примеру, только американский крен или китайский, безусловно, не устроит соседей, которые будут препятствовать тому, чтобы Казахстан сбился с евразийского пути. Поэтому, я считаю, что залогом внутренней стабильности Казахстана является следование выбранному Назарбаевым пути на евразийскую интеграцию», — заключил политолог.