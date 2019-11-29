Правительству советуют поискать средства на детей

В последнее время чиновники из Министерства труда и социальной защиты то и дело пытаются доказать отсутствие необходимости в детских пособиях, отрицая эффективность материальной помощи государства детям, сказал ученый-экономист Губад Ибадоглу, подчеркнув необходимость назначения детских пособий всем детям, не достигшим 18-летнего возраста.

Вслед за министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, выступившим о чрезмерном финансовом бремени, сопряженным с выплатой пособий всем гражданам несовершеннолетнего возраста, похожее заявление в прессу сделал накануне замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов: «В настоящее время семьи получают 14 видов социальных пособий в связи с детьми. На это в течение года выделяется 494 млн. манатов для 585 тыс. детей». По словам чиновника, только в текущем году адресной социальной помощью (АСП) было охвачено 160 тыс. детей

«Президент Азербайджана во время последних обсуждений подчеркнул, что государственные средства должны использоваться эффективно, адресно, — заметил Керимов. — Детские деньги не полностью отвечают упомянутому принципу».

По убеждению Ибадоглу, принцип адресной социальной помощи заключается в предоставлении средств, выделяемых на эти цели только тем, кто в них нуждается. «Из заявления замминистра труда и социальной защиты Керимова можно сделать три вывода, — сказал ученый. — Во-первых, государственный чиновник утверждает, что детские пособия не нужны. Во-вторых, он хочет сказать, что детские пособия хоть и нужны в нашей стране, они недоступны. В-третьих, ему не совсем очевиден принцип адресности применительно к социальной помощи. Наконец, в приведенных оценках искажается реальность».

Заявление о том, что «494 миллиона манатов, выделенных на 14 видов социальных пособий, охватывают 585 тысяч детей»,- является неверным, считает экономист:

«Здесь нелишне отметить, что в бюджете наступающего года предусмотрено 14,9 млн. манатов на пособия при рождении ребенка. На пособия по уходу за детьми, не достигшими трехлетнего возраста, выделено 14,5 млн. манатов, остальные средства предназначены на социальную поддержку детей младше трехлетнего возраста в семьях с низкими доходами. Оставшаяся часть этой суммы пойдет на финансовую государственную поддержку особых социальных групп — семей шехидов и др.».

Отсюда напрашиваются выводы, что детские пособия в Азербайджане не охватывают всех нуждающихся в этой поддержке, а сам механизм государственной поддержки в этом направлении не отличается устойчивым характером. «Следовательно, детские деньги должны быть восстановлены в соответствии с современными требованиями, а социальная помощь детям должна быть универсальной, адресной и стабильной», — говорит Ибадоглу, отмечая необходимость социальной защиты детей до достижения совершеннолетия.

Напомним, что немногим ранее министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев выступил по этому поводу на пленарном заседании парламента. Глава ведомства сообщил, что в стране около 600 тыс. детей получают различные пособия, дети с ограниченными физическими возможностями получают 150 манатов, их родители и опекуны — 200 манатов: «Несовершеннолетних в стране 2 миллиона 700 тысяч. И вот если будет принято решение выдавать пособия всем детям, предположим, по 100 манатов, в общей сумме это составит 3,3 миллиарда манатов. А ведь эти программы рассчитаны не на год-два, а, как минимум, на 5-10 лет. На это в целом потребуется 18-35 миллиардов».

В свою очередь профессор экономики Губад Ибадоглу предложил лучше приглядеться к проекту государственной казны на предмет бюджетных «дыр» и нерационального расходования средств.

По свидетельству ученого, в экономической классификации госбюджета на следующий год по разделу «Государственные закупки товаров (работ и услуг)» выделено 7,6 млрд. манатов, что составляет 28,2% расходных статей. На основе информации, включенной в бюджетный пакет, видим, что почти половина или 45,6% этой суммы, то есть 3,5 млрд. манатов (!), отведены в графы «прочие расходы» и «потребительские расходы». А это значит, что эти средства, будучи не распределенными, выделены не на конкретные цели, а на авось.

В довесок этому, согласно подсчетам Счетной Палаты, в проекте госбюджета на следующий год 4 млрд. 602,1 млн манатов или 17,1% расходной части выделено на единовременные расходы, что на 1534,5 млн манатов или в полтора раза больше аналогичных средств, освоенных в 2018 году. Напомним, этой, также пока конкретно не распределенной, позицией распоряжается соответствующая структура центральной исполнительной власти. То есть, если бы составители проекта госбюджета захотели, можно было рациональнее подойти к решению проблемы и выделить соответствующие средства на детей.