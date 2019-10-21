Правительство Японии опровергло информацию о совместном с Францией кредите Ирану

Правительство Японии опровергло сообщения о том, что вместе с Францией оно предложило план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 миллиарда долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Сообщения не соответствуют действительности», — заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. «Этого нет», — подтвердил он.

Как сообщила накануне японская газета «Майнити», правительство Японии решило поддержать озвученную летом этого года инициативу Франции по предоставлению Ирану помощи в размере 15 миллиардов долларов (около 1,63 триллиона иен) после того, как Тегеран потребовал увеличить объемы займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций, и довести эту сумму до примерно 18,42 миллиарда долларов (2 триллиона иен).