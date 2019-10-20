Правительство Украины назначило врио главы антикоррупционного агентства

Украинский кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью Новак, сообщает пресс- служба правительства Украины.

18 октября в стране вступил в силу закон, совершенствующий деятельность НАПК. Согласно документу, правительству в праве в течение пяти дней назначить временно исполняющего обязанности главы ведомства, и в течение двух месяцев провести конкурс на занятие этой должности.

Целью НАПК является проверка электронных деклараций чиновников. Сотрудники ведомства выявляют в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также факты незаконного обогащения.

Расследованием коррупционных преступлений физических и юридических лиц занимаются сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд требований к Петру Порошенко, на тот момент занимавшему пост главы государства. Среди них был и пункт о перезапуске НАПК.

В конце сентября Зеленский предложил украинцам присоединиться к масштабному флешмобу по борьбе с коррупцией.

Для участия в акции нужно «жить по закону». Украинский лидер призвал граждан страны звонить на горячую линию НАБУ во всех случаях, связанных со взяточничеством и предложением отката (aif.ru)