Правительство России без Рогозина и Дворковича

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.
Кандидаты на должности вице-премьеров:
Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)
Виталий Мутко — строительство и региональная политика
Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение
Ольга Голодец — культура и спорт
Алексей Гордеев — сельское хозяйство
Заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов — транспорт, связь и цифровая экономика
Помощник президента Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.
Должность руководителя аппарата правительства до сих пор занимает Сергей Приходько. Он стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».
В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова (был первым вице-премьером с 2008 года), Аркадия Дворковича (работал вице-премьером с 2012 года) и Александра Хлопонина (занимал пост вице-премьера с 2010 года).
Правительство России 7 мая ушло в отставку в связи с инаугурацией Владимира Путина, в четвертый раз вступившего в должность президента. Путин назначил председателем нового правительства Дмитрия Медведева — ожидается, что 8 мая его кандидатуру утвердит Госдума.40 просмотров