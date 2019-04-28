Правительство Республики Корея откроет туристам доступ в Объединенную зону безопасности

Власти Республики Корея с 1 мая откроют туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

Это туристическое направление было закрыто для посещения посторонних лиц с октября 2018 года, когда Север и Юг проводили там работы по разминированию и сносу двух десятков постов охраны в соответствии с подписанными в сентябре договоренностями о снижении военной напряженности.

«По случаю годовщины первого межкорейского саммита правительство откроет для посещения граждан южную часть Объединенной зоны безопасности, начиная с 1 мая», — отмечает министерство. С этого момента туристам будет доступно больше исторических мест, находящихся в Пханмунджоме. Если раньше они могли посетить лишь голубые павильоны для военных переговоров, теперь гости смогут увидеть дерево, высаженное совместно лидерами КНДР и Южной Кореи 27 мая прошлого года, а также пройтись по пешеходному мосту, на котором Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вели получасовую беседу тет-а-тет.