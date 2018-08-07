Правительство Педро Санчеса готово дополнительно выплачивать Каталонии €500 миллионов ежегодно

Новое правительство Испании готово к тому, чтобы каждый год выплачивать Каталонии дополнительно €500 миллионов в виде государственных инвестиций. Об этом сообщила министр территориальной политики – но уже каталонского Женералитата – Меричель Батет. По ее словам, центральные испанские власти намерены увеличить размер своих инвестиций в Каталонию, занимающей 6,3% территории страны, по специальной формуле: пропорционально вкладу этой автономии в ВВП Испании, который на данный момент составляет 19,2%.

Согласно же подсчетам за предыдущую «пятилетку», озвученным Батет (с 2012 по 2017 год), Каталония должна была бы получать каждый год €760 миллионов, хотя за период 2015–2017 данный показатель был равен €570 миллионам в среднем за год.

О применении такой «пропорциональной формулы» каталонские сепаратисты мечтали уже давно и даже пытались продвинуть ее на государственном уровне, однако Конституционный суд признал такое распределение средств незаконным. Теперь Каталония окажется в привилегированном положении по сравнению с другими автономиями, так как эти деньги будут либо взяты за их счет, либо выделены из бюджета в виде дополнительной дотации.

espanarusa.com

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