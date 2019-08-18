Правительство Молдавии предложило урезать привилегии бывшим президентам в целях экономии

Бывшие президенты Молдавии могут лишиться части привилегий, которые оплачиваются из государственного бюджета. Как сообщило в воскресенье местное издание NewsMaker, соответствующие поправки в законодательство представила в правительство государственная канцелярия, передает ТАСС.

Если они будут одобрены парламентом, то прежние главы государства — Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николай Тимофти — останутся без личного кабинета и помощника, а также служебного автомобиля в постоянном распоряжении. Вместе с тем бывшим руководителям сохранят другие привилегии — повышенную пенсию, бесплатную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, а также дипломатический иммунитет и личную охрану. Таким образом, правительство намерено сократить расходы, по предварительным данным, на 500 тыс. лей (около $30 тыс.) в год.

Как уточняет издание, Тимофти пользуется служебным Mercedes, Снегур и Лучинский — автомобилями Skoda, а вот Воронин от машины отказался. Согласно предложению государственной канцелярии, автомобили отныне не будут в постоянном распоряжении экс-президентов, а будут предоставляться только при необходимости.

Личный кабинет, помощник и служебный автомобиль бывшим президентам предоставили в 2016 году депутаты правившей тогда Демократической партии. В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum («Сейчас») сформировать правящую коалицию против контролировавших власть в стране демократов, которых возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк. Демократы отказались уходить в оппозицию, объявив парламент и новый кабмин незаконными, и организовали протесты своих сторонников в Кишиневе. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.