Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле школы на юге Триполи

Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем обвинило силы маршала Халифы Хафтара в авиаударе по школе «Аль-Кудс» на юге ливийской столицы Триполи, где находился центр по приему беженцев, говорится в сообщении президентского совета правительства в социальной сети Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем обстрел школы в районе Айн Зара и считаем его очередным военным преступлением, направленным против гражданских лиц», — отмечается в заявлении президентского совета.

Как сообщают арабские СМИ, в результате авиаудара по школе никто не пострадал, но администрации центра пришлось переместить беженцев в более безопасное место.