Правительство Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле школы на юге Триполи

Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем обвинило силы маршала Халифы Хафтара в авиаударе по школе «Аль-Кудс» на юге ливийской столицы Триполи, где находился центр по приему беженцев, говорится в сообщении президентского совета правительства в социальной сети Twitter.
«Мы самым решительным образом осуждаем обстрел школы в районе Айн Зара и считаем его очередным военным преступлением, направленным против гражданских лиц», — отмечается в заявлении президентского совета.
Как сообщают арабские СМИ, в результате авиаудара по школе никто не пострадал, но администрации центра пришлось переместить беженцев в более безопасное место.
С 4 апреля Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара ведет наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия. Неделю назад она начала воздушную часть военной операции против Триполи. Самолеты Ливийской национальной армии нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Однако позже аэропорт частично возобновил работу.