Правительство Йемена заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов

Международно признанное правительство Йемена обвинило войска ОАЭ в попытке захватить административный центр южной провинции Шабва — город Атак.

«Командование эмиратскими силами в Бальхафе в провинции Шабва ответственно за разжигание военной обстановки и попытку захватить город Атак — столицу провинции, несмотря на большие усилия Саудовской Аравии по прекращению кризиса и военного противостояния», — заявил Йеменскому агентству новостей официальный представитель правительства Раджих Бади.

«Распространение вооруженного мятежа на провинцию Шабва представляет собой четкий вызов целям арабской коалиции, усилиям Саудовской Аравии по нормализации обстановки и ставит под угрозу все попытки перемирия и прекращения военной эскалации», — заметил он.