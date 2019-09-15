Правительство Израиля одобрило легализацию поселений в долине реки Иордан

Израильский кабинет министров одобрил предложение о легализации еврейских поселений, расположенных в долине реки Иордан.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Haaretz.

По имеющейся информации, «израильское правительство одобрило предложение легализовать поселения в долине реки Иордан».

Отмечается, что данное решение кабмин принял за два дня до выборов в стране.

Во вторник в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.