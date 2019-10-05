Правительство Испании вызвало посла США, чтобы заявить о недовольстве пошлинами

Правительство Испании вызвало посла США в Мадриде, чтобы заявить ему о недовольстве решением Вашингтона ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС. Как передает ТАСС, об этом говорится в коммюнике испанского правительства, которое было распространено в пятницу.

«Этим утром [испанский] государственный секретарь по вопросам ЕС вызвал посла США, чтобы передать ему неприятие правительством этого решения, — говорится в документе. — Правительство надеется, что в ближайшие недели североамериканская администрация поймет, что соглашение необходимо, чтобы избежать нанесения ущерба духу сотрудничества и взаимопонимания».

В правительстве также напомнили, что торговые конфликты не приносят никому выгоды и наносят ущерб как производителям, так и потребителям.

«Если администрация США отвергнет готовность к диалогу, предложенную ЕС и Испанией, правительство Испании незамедлительно, решительно и твердо отреагирует, чтобы защитить интересы наших подданных и предприятий», — указали испанские власти.