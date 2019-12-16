Правительство Индии ограничило доступ в интернет в связи с массовыми беспорядками

Согласно этой информации, ограничения затронули штаты Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Ассам, а также Национальный столичный округ Дели, где уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вылившиеся накануне вечером в столкновения с полицией. Как сообщалось ранее, в этих беспорядках пострадали около 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Всего за прошедшие сутки были задержаны порядка 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш — если те столкнулись с притеснениями на родине.