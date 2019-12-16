Правительство Индии ограничило доступ в интернет в связи с массовыми беспорядками

Правительство Индии приняло решение ограничить доступ в интернет жителям ряда регионов на севере и северо-востоке страны в связи с прошедшими в ночь на понедельник массовыми беспорядками вокруг новой версии закона о гражданстве, сообщает телеканал NDTV.
Согласно этой информации, ограничения затронули штаты Уттар-ПрадешЗападная БенгалияАссам, а также Национальный столичный округ Дели, где уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вылившиеся накануне вечером в столкновения с полицией. Как сообщалось ранее, в этих беспорядках пострадали около 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Всего за прошедшие сутки были задержаны порядка 100 студентов, большая часть из них уже отпущены на свободу.
Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш — если те столкнулись с притеснениями на родине.
| 2019-12-16T10:40:28+00:00 16 декабря 2019, 12:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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