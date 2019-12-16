Правительство Индии ограничило доступ в интернет в связи с массовыми беспорядками

Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш — если те столкнулись с притеснениями на родине.