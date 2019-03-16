Правительство и оппозиция Венесуэлы планируют массовые акции на субботу

Президентская Единая социалистическая партия Венесуэлы проведет в субботу, 16 марта, марш революционных сил в центре Каракаса, а оппозиция намерена организовать встречи с депутатами по всей стране, передает ТАСС.

Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства Венесуэлы, марш революционных сил во имя победы начнется в 10:00 (17:00 мск). Участники пройдут по проспекту Либертадор к президентскому дворцу Мирафлорес.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в Twitter ранее сообщил, что через депутатов Национальной ассамблеи передаст послание народу Венесуэлы. Для этого оппозиционные депутаты отправятся в свои избирательные округа по всей стране. Гуаидо также призвал венесуэльцев выходить на улицы страны. «Я призываю весь народ Венесуэлы на улицы, чтобы организоваться для будущих действий», — указал он.