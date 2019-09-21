Правительство Греции усилит береговую охрану из-за роста потока мигрантов

Правительство Греции на внеочередном совещании в субботу в связи с ростом потока мигрантов решило усилить береговую охрану и расширить взаимодействия с Европейским агентством по охране границ Frontex и НАТО, сообщил журналистам чиновник кабинета.
В субботу в резиденции премьера прошло внеочередное совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросам, связанным с потоками беженцев и мигрантов. На встрече присутствовали министры иностранных дел, защиты граждан, обороны, морской и островной политики, государственный министр, официальный представитель правительства.
В последние месяцы с турецкого побережья на греческие острова ежедневно прибывают сотни мигрантов и беженцев. По данным миграционной службы, только за последние четыре дня прибыли более 2 тысяч человек. Центры приёма мигрантов на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их на континентальную часть Греции, из-за этого обстановка в лагерях и на островах ухудшилась.