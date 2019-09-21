Правительство Греции усилит береговую охрану из-за роста потока мигрантов

Правительство Греции на внеочередном совещании в субботу в связи с ростом потока мигрантов решило усилить береговую охрану и расширить взаимодействия с Европейским агентством по охране границ Frontex и НАТО, сообщил журналистам чиновник кабинета.

В субботу в резиденции премьера прошло внеочередное совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросам, связанным с потоками беженцев и мигрантов. На встрече присутствовали министры иностранных дел, защиты граждан, обороны, морской и островной политики, государственный министр, официальный представитель правительства.

«На совещании было принято решение продолжить меры по «разгрузке» островов от мигрантов и беженцев, усилить кораблями и личным составом береговую охрану в восточной части Эгейского моря, расширить взаимодействие с партнёрами — агентством Frontex и НАТО», — сообщил чиновник.