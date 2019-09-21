Правительство Гонконга осудило действия радикальных протестующих

Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих, устроивших беспорядки во время акции, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
«Насильственные и разрушительные действия радикальных протестующих сегодня в Туен Муне и других районах (показывают — ред.) неуважение к законам», — цитирует RTHK слова представителя правительства.
Он отметил, что правительство решительно осуждает такое поведение и может предпринять решительные меры в отношении противозаконных действий.
«Некоторые били полицейских при исполнении, пытались отнять их табельное оружие, также кто-то умышленно растоптал и сжег государственный флаг, бросив вызов суверенитету государства», — добавил представителя правительства.(РИА Новости)
| 2019-09-21T20:57:40+00:00 21 сентября 2019, 22:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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