Правительство Британии обжалует в Верховном суде решение суда Шотландии по парламенту

Правительство Великобритании собирается обжаловать в Верховном суде Соединенного Королевства постановление апелляционной инстанции суда Шотландии о незаконности приостановки работы национального парламента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой [мерой] для реализации этой задачи», — сказал он.

По информации британских СМИ, Верховный суд должен рассмотреть правительственную апелляцию 17 сентября.()