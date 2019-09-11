Правительство Британии обжалует в Верховном суде решение суда Шотландии по парламенту

Правительство Великобритании собирается обжаловать в Верховном суде Соединенного Королевства постановление апелляционной инстанции суда Шотландии о незаконности приостановки работы национального парламента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой [мерой] для реализации этой задачи», — сказал он.

По информации британских СМИ, Верховный суд должен рассмотреть правительственную апелляцию 17 сентября.()

| 2019-09-11T14:03:42+00:00 11 сентября 2019, 15:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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