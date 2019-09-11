Правительство Бразилии разблокирует $5 млрд бюджетных средств

Правительство Бразилии во второй половине сентября разблокирует выделение федеральным министерствам 20 млрд реалов (около $4,9 млрд), замороженных ранее в этом году в целях бюджетной экономии. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы государства вице-президента южноамериканской республики Антониу Гамилтона Моурау.

Как уточняет телеканал, о соответствующем намерении президента Жаира Болсонару проинформировал в ходе закрытого совещания на прошлой неделе министр экономики Паулу Гедес. По словам Моурау, глава государства положительно отнесся к данной идее, позволяющей избежать необходимости повышения порога расходов бюджета на содержание госаппарата.

Вице-президент заметил, что исполнение бюджета в течение предыдущих месяцев осложнялось постоянным понижением прогноза относительно перспектив ВВП страны в текущем году (в начале года прогнозировался рост ВВП на 2,5%, по данным на 10 сентября, рост данного показателя составит 0,85% — прим. ТАСС). В этой связи правительство было вынуждено прибегать к пересмотру графика выделения госфинансирования, сообщает телеканал. После реализации обозначенного политиком решения в бюджете останется 15 млрд реалов «замороженных» средств. (ТАСС)