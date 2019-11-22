Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса

Министр правительства (ранее — МВД) Боливии Артуро Мурильо подал в пятницу утром в прокуратуру страны заявление на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента Эво Моралеса, в котором экс-руководителю вменяется подстрекательство к мятежу и терроризму.
В среду Мурильо продемонстрировал видео, на котором Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста. По мнению временного правительства, результатом подобных акций становится блокада дорог и нехватка продовольствия в городах. Сам Моралес назвал эту видеозапись монтажом.

«Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана (экс-глава администрации президента — ред.) заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать… Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео, на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города», — заявил Мурильо журналистам в эфире Bolivia TV.

Ранее МИД страны выразил Мексике протест, в котором обвинил экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.(РИА Новости)
| 2019-11-22T22:03:26+00:00 22 ноября 2019, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss