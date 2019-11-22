Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса

«Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана (экс-глава администрации президента — ред.) заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать… Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео, на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города», — заявил Мурильо журналистам в эфире Bolivia TV.