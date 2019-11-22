Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса

Министр правительства (ранее — МВД) Боливии Артуро Мурильо подал в пятницу утром в прокуратуру страны заявление на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента Эво Моралеса, в котором экс-руководителю вменяется подстрекательство к мятежу и терроризму.
В среду Мурильо продемонстрировал видео, на котором Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста. По мнению временного правительства, результатом подобных акций становится блокада дорог и нехватка продовольствия в городах. Сам Моралес назвал эту видеозапись монтажом.
«Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана (экс-глава администрации президента — ред.) заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать… Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео, на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города», — заявил Мурильо журналистам в эфире Bolivia TV.
Ранее МИД страны выразил Мексике протест, в котором обвинил экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.(РИА Новости)